Кому перерахують пенсії з 1 квітня: відповідь ПФУ

З 1 квітня в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Збільшені пенсії люди отримають в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам - 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів - до 10 травня).

"Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня", - йдеться в повідомленні.

Кому перерахують пенсії

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Працюючі пенсіонери

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень.

За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).