Кому пересчитают пенсии с 1 апреля: ответ ПФУ

С 1 апреля в Украине пройдет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Увеличенные пенсии люди получат в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ).

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

"То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", - говорится в сообщении.

Кому перечислят пенсии

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года обрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2024 года получено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого рассчитана пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, получаемый человеком, работавшим после назначения / предыдущего перерасчета пенсии.

В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении / предыдущем перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения / предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2024 года получено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предыдущего перерасчета с учетом только полученного страхового стажа. Заработная плата для расчета пенсии не меняется.

Работающие пенсионеры

На 1 января 2024 года в Украине было 10,5 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5661,05 гривен.

За 2023 год средняя выплата работающих пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).