Кому не передбачено автоматичне нарахування субсидій: відповідь ПФУ

Зазначається, що автоматично перерахують субсидію також домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн. Також вона передбачена для тих, хто влітку користувався не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП).

У ПФУ нагадали, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Автоматичне нарахування виплат не передбачено для:

громадянам, які не отримували допомоги від держави і лише планують її отримати, тому їм потрібно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України,

осіб, які отримували житлову субсидію, однак в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства, про що фізично потрібно повідомити ПФУ,

людям, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити або оформити договір реструктуризації,

громадянам, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у суді.

ПФУ також нагадав, що для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Там додали, що залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності), серед яких:

договір найму (оренди) житла,

копія договору про реструктуризацію заборгованості.

У фонді пояснили, що за потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, серед яких:

документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання,

рішення суду про встановлення місця проживання,

довідка внутрішньо переміщеної особи,

письмове пояснення щодо наявності доходів, інформація про які відсутня в органах Державної податкової служби України.

Для призначення субсидій потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України можна:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

через уповноважених посадових осіб територіальних громад або центри надання адміністративних послуг,

через "Дію".

ПФУ нагадує, що для визначення права на призначення житлової субсидії на майбутній опалювальний сезон враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2024 року. Зазначається, що для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.