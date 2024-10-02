Кому не передбачено автоматичне нарахування субсидій: відповідь ПФУ

Пенсійний фонд України проводить перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Відомо, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. з посиланням на ГУ ПФУ в Чернігівській області.
Зазначається, що автоматично перерахують субсидію також домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн. Також вона передбачена для тих, хто влітку користувався не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП).
У ПФУ нагадали, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:
Автоматичне нарахування виплат не передбачено для:
ПФУ також нагадав, що для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Там додали, що залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності), серед яких:
У фонді пояснили, що за потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, серед яких:
Для призначення субсидій потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України можна:
ПФУ нагадує, що для визначення права на призначення житлової субсидії на майбутній опалювальний сезон враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2024 року. Зазначається, що для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.
Раніше ми повідомляли про зміни у процесі нарахування субсидій, які набрали чинності 1 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.