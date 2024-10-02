Кому не предусмотрено автоматическое начисление субсидий: ответ ПФУ

Пенсионный фонд Украины производит перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Известно, что для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. со ссылкой на ГУ ПФУ в Черниговской области.
Отмечается, что автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн. Также она предусмотрена тем, кто летом пользовался не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
В ПФУ напомнили, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:
Автоматическое начисление выплат не предусмотрено для:
ПФУ напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). Там добавили, что в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии), среди которых:
В фонде пояснили, что при необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, среди которых:
Для назначения субсидий необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно:
ПФУ напоминает, что для определения права на назначение жилищной субсидии на предстоящий отопительный сезон учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2024 года. Отмечается, что для пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.
Ранее мы сообщали об изменениях в процессе начисления субсидий, вступивших в силу 1 октября.
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