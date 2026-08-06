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Кому з пенсіонерів потрібно змінити банк до 15 вересня

06:30 06.08.2026 Чт
2 хв
Якщо не зробити це, гроші приходитимуть іншим способом
aimg Олена Чупровська
Кому з пенсіонерів потрібно змінити банк до 15 вересня Фото: Пенсіонерів попередили про важливу зміну до 15 вересня (Getty Images)
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Частині українців, які отримують пенсії та інші державні виплати через "Укрексімбанк", потрібно встигнути змінити банк до 15 вересня. Інакше з жовтня гроші надходитимуть уже іншим способом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кого стосуються зміни

АТ "Укрексімбанк" повідомив, що з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України щодо обслуговування рахунків, на які надходять:

  • пенсії;
  • житлові субсидії;
  • пільги;
  • інші державні соціальні виплати.

Тому всім, хто зараз отримує такі кошти через "Укрексімбанк", необхідно заздалегідь обрати інший уповноважений банк.

Що потрібно зробити до 15 вересня

Пенсійний фонд наголошує, що до 15 вересня 2026 року одержувачам виплат потрібно повідомити про зміну банку. Для цього необхідно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги.

У заяві потрібно вказати реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.

Подати заяву можна:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Обрати можна будь-який уповноважений банк, через який Пенсійний фонд здійснює виплату пенсій та інших державних соціальних виплат.

Що буде, якщо нічого не робити

У Пенсійному фонді попередили, що тим, хто не повідомить про новий банк до встановленого терміну, виплати надалі доставлятиме АТ "Укрпошта".

Раніше повідомлялося, що окремі пенсіонери у серпні можуть отримати доплату понад 519 гривень.

Йдеться про вікові надбавки, які Пенсійний фонд призначає автоматично після досягнення визначеного віку.

Тим часом стало відомо, що деякі українці можуть отримати до 650 гривень доплати до пенсії.

Таку надбавку виплачують окремим категоріям пенсіонерів за визначених умов.

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