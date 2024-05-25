Кому з пенсіонерів і навіщо потрібно проходити ідентифікацію: відповідь Мінсоцполітики

Ідентифікація - це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Мінсоцполітики розглянуло основні питання щодо її проходження.

Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію

Дана норма діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації - перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.

Проходити ідентифікацію необхідно кожні 6 місяців.

Які документи треба мати для проходження ідентифікації

При особистому зверненні треба мати із собою

документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України або закордонний;

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”);

пенсійне посвідчення.

При віддаленій ідентифікації

авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";

під час відеоідентифікації треба мати при собі документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника чи помічника отримувача виплати, у випадку дитини - свідоцтво про народження дитини.

Як пройти ідентифікацію за кордоном

Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа про посвідчення факту, що особа є живою.

Але відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема, через Портал електронних послуг ПФУ.