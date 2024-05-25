Кому з пенсіонерів і навіщо потрібно проходити ідентифікацію: відповідь Мінсоцполітики

Щоб продовжити отримувати виплати українським пенсіонерам варто пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді. Попри те, що термін ідентифікації завершився ще 31 березня, багато пенсіонерів досі так і не пройшли необхідну процедуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Ідентифікація - це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Мінсоцполітики розглянуло основні питання щодо її проходження.
Дана норма діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації - перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.
Проходити ідентифікацію необхідно кожні 6 місяців.
При особистому зверненні треба мати із собою
При віддаленій ідентифікації
Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа про посвідчення факту, що особа є живою.
Але відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема, через Портал електронних послуг ПФУ.
Детальніше про те, як саме пенсіонери можуть пройти ідентифікацію та як правильно це зробити за допомогою відеозв'язку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також пояснювали, як відновити виплати пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни.
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