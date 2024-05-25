Кому из пенсионеров и зачем нужно проходить идентификацию: ответ Минсоцполитики

Идентификация - это процедура установления личности получателя пенсии. Минсоцполитики рассмотрело основные вопросы ее прохождения.

Кому и зачем нужно проходить идентификацию

Данная норма действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Цель идентификации - проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они были назначены.

Проходить идентификацию нужно каждые 6 месяцев.

Какие документы нужно иметь для прохождения идентификации

При личном обращении нужно иметь с собой

документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Украины или заграничный;

платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации АО Ощадбанк);

пенсионное удостоверение.

При удаленной идентификации

авторизация осуществляется человеком в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис";

во время видеоидентификации следует иметь при себе документ, удостоверяющий ваше лицо как получателя выплаты или как законного представителя или помощника получателя выплаты, в случае ребенка - свидетельство о рождении ребенка.

Как пройти идентификацию за границей

Это можно сделать, обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.

Но посещение дипломатического учреждения не обязательно, можно пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов. В частности, через Портал электронных услуг ПФУ.