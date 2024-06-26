Кому найбільше довіряють українці: рейтинг політиків, чиновників та громадських діячів

Станом на червень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців.
Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на Youtube.
Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців, не довіряють 37,8%.
За даними опитування, баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 16,0%.
"Характерним моментом є те, що Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента України. Тобто можна сказати, що до Зеленського як до політика ставлення є кращим, ніж до президента Зеленського з усім його відповідним оточенням і службами", - сказав Биченко.
Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+13,3%), голова СБУ Василь Малюк (13,3%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (7,3%).
Решта мають негативний баланс. Зокрема:
Найменше українці довіряють голові партії ОПЗЖ Юрію Бойку (-67,8%) та колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (-69,3%).
За даними опитування, баланс довіри-недовіри "президенту України" становить 6,9%.
Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, у січні президенту довіряли майже 70% громадян, а баланс довіри-недовіри до Зеленського становив 44,5%.