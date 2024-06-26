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Кому найбільше довіряють українці: рейтинг політиків, чиновників та громадських діячів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на червень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців.

Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на Youtube.

Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців, не довіряють 37,8%.

За даними опитування, баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 16,0%.

"Характерним моментом є те, що Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента України. Тобто можна сказати, що до Зеленського як до політика ставлення є кращим, ніж до президента Зеленського з усім його відповідним оточенням і службами", - сказав Биченко.

Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+13,3%), голова СБУ Василь Малюк (13,3%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (7,3%).

Решта мають негативний баланс. Зокрема:

  • мер Києва Віталій Кличко -4,4%
  • телеведучий Сергій Притула -6,2%,
  • радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -6,3%,
  • міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -7,9%,
  • секретар РНБО Олександр Литвиненко -11,5%,
  • міністр оборони Рустем Умєров -13,2%,
  • голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев -20,2%,
  • віце-прем'єрка Ірина Верещук - 21,2%,
  • прем’єр Денис Шмигаль -30,2%,
  • п’ятий президент Петро Порошенко 42,9%,
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак -44,4%,
  • голова Верховної ради Руслан Стефанчук - 46,3%,
  • керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - 47,3%,
  • депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла - 59,1%,
  • екс- прем'єр Юлія Тимошенко - 67,1%.

Найменше українці довіряють голові партії ОПЗЖ Юрію Бойку (-67,8%) та колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (-69,3%).

За даними опитування, баланс довіри-недовіри "президенту України" становить 6,9%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, у січні президенту довіряли майже 70% громадян, а баланс довіри-недовіри до Зеленського становив 44,5%.

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Володимир Зеленський