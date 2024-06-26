Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев, не доверяют 37,8%.

По данным опроса, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 16,0%.

"Характерным моментом является то, что Зеленскому доверяют больше, чем институту президента Украины. То есть можно сказать, что к Зеленскому как к политику отношения лучше, чем к президенту Зеленскому со всем его соответствующим окружением и службами", - сказал Быченко.

Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+13,3%), глава СБУ Василий Малюк (13,3%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (7,3%).

Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:

мэр Киева Виталий Кличко -4,4%

телеведущий Сергей Притула -6,2%,

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -6,3%,

министр внутренних дел Игорь Клименко -7,9%,

секретарь СНБО Александр Литвиненко -11,5%,

министр обороны Рустем Умеров -13,2%,

глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев -20,2%,

вице-премьер Ирина Верещук - 21,2%,

премьер Денис Шмыгаль -30,2%,

пятый президент Петр Порошенко 42,9%,

руководитель Офиса президента Андрей Ермак -44,4%,

председатель Верховной рады Руслан Стефанчук - 46,3%,

руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 47,3%,

депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая - 59,1%,

экс-премьер Юлия Тимошенко – 67,1%.

Меньше всего украинцы доверяют главе партии ОПЗЖ Юрию Бойко (-67,8%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (-69,3%).

По данным опроса, баланс доверия-недоверия "президенту Украины" составляет 6,9%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.