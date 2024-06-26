Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

По состоянию на июнь 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев.
Об этом сказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования на Youtube.
Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев, не доверяют 37,8%.
По данным опроса, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 16,0%.
"Характерным моментом является то, что Зеленскому доверяют больше, чем институту президента Украины. То есть можно сказать, что к Зеленскому как к политику отношения лучше, чем к президенту Зеленскому со всем его соответствующим окружением и службами", - сказал Быченко.
Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+13,3%), глава СБУ Василий Малюк (13,3%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (7,3%).
Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:
Меньше всего украинцы доверяют главе партии ОПЗЖ Юрию Бойко (-67,8%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (-69,3%).
По данным опроса, баланс доверия-недоверия "президенту Украины" составляет 6,9%.
Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, в январе президенту доверяли почти 70% граждан, а баланс доверия-недоверия Зеленскому составил 44,5%.