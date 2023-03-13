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Кому і як можуть вручати повістки під час воєнного стану: пояснення

Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Зараз в Україні триває мобілізація: чоловікам призовного віку можуть вручати повістки. Але далеко не завжди це означає, що таку людину відправлять на фронт.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Де та як можуть вручати повістки в Україні

Повістки вручають в тому числі для того, щоб уточнити облікові дані та дізнатися, який загалом є мобілізаційний ресурс в Україні. Адже багато громадян через війну змушені були змінити місце проживання і тепер перебувають не там, де були зареєстровані.

Детальніше дивіться у нашому відео:

Відео: Кому та як можуть вручати повістки під час війни (youtube.com/РБК-Україна)

"Захист України – це конституційний обов'язок громадян. Це прописано в законі "Про військовий обов'язок і військову службу”. Усі чоловіки підлягають приписці до призовних дільниць, щоб взяти їх на військовий облік. Треба зрозуміти, чи придатні вони до служби, яка у них освіта, спеціальність, фізична підготовка", – говорить у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

За цим законом, громадяни України у відношенні до військового обов'язку поділяються на такі групи:

  • допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • призовники – особи, приписані до призовних дільниць;
  • військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;
  • військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
  • резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Хто може вручати повістки

  • співробітники колишніх військоматів (ТЦК);
  • місцеві чиновники;
  • керівники закладів освіти;
  • керівники підприємств, установ, організацій.

До речі, ані директори ОСББ, ані керівники керуючих компаній видавати повістки не уповноважені.

Перш ніж розписатися в отриманні повістки, перевірте її вид, чи правильно вказали там ваші дані та адресу, чи не забули вказати адресу, куди вам треба прибути і які документи з собою взяти.

Зверніть увагу. Повістку має виписати на конкретну особу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). А от розписатись в отриманні повістки за вас ніхто не може. Це маєте робити тільки ви особисто.

Нагадаємо, в Україні особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу за власною згодою під час воєнного стану. Мова йде про тих, які є обмежено придатними.

Зазначимо, раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні.

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