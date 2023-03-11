Мобілізувати в Україні можуть і осіб з інвалідністю: за яких умов

В Україні особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу за власною згодою під час воєнного стану. Мова йде про тих, які є обмежено придатними.

Про це повідомляє РБК-Україна на роз'яснення військового комісара Харківського обласного територіального центру комплектування полковника Володимира Арапа місцевому виданню Kharkiv Today.

Він пояснює, є й такі люди, котрі мають інвалідність, але хочуть служити. Тож їм можуть дозволити проходити службу, якщо їх визнано обмежено придатними.

"Є у нас наказ міністра оборони, 402-й, у якому прописано порядок призову військовозобов'язаних, та медичні статті, за якими вони придатні або обмежено придатні, або непридатні з винятком", - зазначив Арап.

Так, наприклад, якщо людина має інвалідність третьої групи, при цьому вона має діагноз, який згідно з наказом нашим медичним, яким ми користуємося, виноситься рішення про обмежену придатність, то така особа може підлягати призову.

"Як інвалід, особа має право на відстрочку, але якщо у неї бажання, то така людина може бути призвана на службу на території, де проживає. Тобто, в такому разі, якщо чоловік виявив таке бажання, він може проходити службу там, де він безпосередньо знаходиться", - каже Арап.

При цьому за бажанням, якщо така особа готова вступити до лав ЗСУ, то може написати лист, де саме хоче проходити службу. Тобто, з вказанням іншої військової частини.

Важливо, що військовозобов'язаним із діагнозом, що підлягає під виключення з військового обліку, служити не дозволять.

Зазначимо, раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні.

Додамо, за даними Міноборони, мобілізаційний план, що діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений.

Нагадаємо, що Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 18 травня.

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