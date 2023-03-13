Кому и как могут вручать повестки во время военного положения: объяснение

Где и как могут вручать повестки в Украине

Повестки вручают в том числе для того, чтобы уточнить учетные данные и узнать, каков мобилизационный ресурс в Украине. Ведь многие граждане из-за войны вынуждены были изменить место жительства и теперь находятся не там, где были зарегистрированы.

Детальнее смотрите в нашем видео:

Видео: Кому и как могут вручать повестки во время войны (youtube.com /РБК-Украина)

"Защита Украины – это конституционная обязанность граждан. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе”. Все мужчины подлежат приписке к призывным участкам, чтобы взять их на военный учет. Надо понять, пригодны ли они к службе, какое у них образование, специальность, физическая подготовка", – говорит в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

По этому закону, граждане Украины в отношении воинской обязанности делятся на следующие группы:

допризывники – лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

военнообязанные - лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Кто может вручать повестки

сотрудники бывших военкоматов (ТЦК);

местные чиновники;

руководители учебных заведений;

руководители предприятий, учреждений, организаций.

Кстати, ни директора ОСМД, ни руководители управляющих компаний выдавать повестки не уполномочены.

Прежде чем расписаться в получении повестки, проверьте ее вид, правильно ли указали там ваши данные и адрес, не забыли ли указать адрес, куда вам нужно прибыть и какие документы с собой взять.

Обратите внимание. Повестку должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). А вот расписаться в получении повестки за вас никто не может. Это должно делать только вы лично.