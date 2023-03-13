Кому и как могут вручать повестки во время военного положения: объяснение

Сейчас в Украине идет мобилизация: мужчинам призывного возраста могут вручать повестки. Но далеко не всегда это означает, что такого человека отправят на фронт.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Повестки вручают в том числе для того, чтобы уточнить учетные данные и узнать, каков мобилизационный ресурс в Украине. Ведь многие граждане из-за войны вынуждены были изменить место жительства и теперь находятся не там, где были зарегистрированы.
Детальнее смотрите в нашем видео:
Видео: Кому и как могут вручать повестки во время войны (youtube.com /РБК-Украина)
"Защита Украины – это конституционная обязанность граждан. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе”. Все мужчины подлежат приписке к призывным участкам, чтобы взять их на военный учет. Надо понять, пригодны ли они к службе, какое у них образование, специальность, физическая подготовка", – говорит в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.
По этому закону, граждане Украины в отношении воинской обязанности делятся на следующие группы:
Кстати, ни директора ОСМД, ни руководители управляющих компаний выдавать повестки не уполномочены.
Прежде чем расписаться в получении повестки, проверьте ее вид, правильно ли указали там ваши данные и адрес, не забыли ли указать адрес, куда вам нужно прибыть и какие документы с собой взять.
Обратите внимание. Повестку должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). А вот расписаться в получении повестки за вас никто не может. Это должно делать только вы лично.
Напомним, в Украине лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по собственному согласию во время военного положения. Речь идет о тех, которые ограниченно пригодны.
Ранее мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.