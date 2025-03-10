У якому форматі можлива присутність іноземних військ в Україні: експерти назвали сценарії

"Найбільш ефективним, з моєї точки зору, є розміщення не воєнних контингентів, а, наприклад, чогось типу жандармерії французької – аналог нашої Національної гвардії, для захисту атомних станцій, наприклад. І тут вже не потрібна згода Росії", – зазначив військовий аналітик Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олександр Саєнко.

А ось на думку директора Центру оборонних стратегій Олександра Хара, важливим є те, щоб іноземні війська в Україні забезпечили безпеку у повітрі і на морі.

"Тобто це ППО/ПРО - можливо системами протиповітряної оборони або авіацією, а також військово-морський компонент, щоб нам не відрізали морські лінії комунікації. Це найголовніше, і це реально зробити, не ризикуючи почати Третю світову війну, якою нас лякає Трамп", - сказав Хара.

З іншого боку експерт аналітичного центру "Борисфен Інтел" Сергій Польовик вважає, що важливими буде сам факт перебування натівських структур на території України, навіть в глибині території, буде забезпечений відповідною інформацією.

"Це значить, що будуть літати якісь AWACSи (літак дальнього радіолокаційного стеження - ред.), що будуть патрулювання повітряного простору вздовж лінії розмежування кордонів і вздовж кордонів України з країнами НАТО. Тобто це буде виходити в інформаційний простір. Чи буде він публічний, це інше питання, але буде відомо, що робиться з боку росіян", - сказав він.

Він підкреслив, що це буде "стримуючим фактором для росіян, але не може бути домінантою для того, щоб змінити рішення і дії росіян у випадку, якщо вони вирішать продовжувати агресію".

Однак, в такому випадку не доводиться говорити про гарантії безпеки. За словами Хари, розміщення на території України європейських військ не буде підпадати під 5 статтю. Це буде 6 стаття, яка не передбачає втягування НАТО у війну, якщо Росія нападе на контингент.

В цілому, європейські партнери України вже більше почали думати про власну безпеку, не сприймаючи "безпекову парасольку" від США як даність. Своєю чергою, питання контингенту в Україні - це одна зі складових цієї безпеки. Але поки що навіть найсміливіші політики у Європі не готові йти на ризик і не розглядають варіантів залучення своїх військ на українському боці, що могло б суттєво змінити ситуацію. Половинчасті заходи, які можуть бути втілені у життя, можуть лише трохи полегшити становище України, але не стануть гарантією від повторної російської агресії.