В каком формате возможно присутствие иностранных войск в Украине: эксперты назвали сценарии

Наиболее реалистичным может быть сценарий размещения иностранных войск в Украине - подальше от фронта. Иностранные военные могут выполнять несколько функций.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине".
"Наиболее эффективным, с моей точки зрения, является размещение не военных контингентов, а, например, чего-то типа жандармерии французской - аналог нашей Национальной гвардии, для защиты атомных станций, например. И тут уже не нужно согласие России", - отметил военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.
А вот по мнению директора Центра оборонных стратегий Александра Хара, важно то, чтобы иностранные войска в Украине обеспечили безопасность в воздухе и на море.
"То есть это ПВО/ПРО - возможно системами противовоздушной обороны или авиацией, а также военно-морской компонент, чтобы нам не отрезали морские линии коммуникации. Это самое главное, и это реально сделать, не рискуя начать Третью мировую войну, которой нас пугает Трамп", - сказал Хара.
С другой стороны эксперт аналитического центра "Борисфен Интел" Сергей Полевик считает, что важными будет сам факт пребывания натовских структур на территории Украины, даже в глубине территории, будет обеспечен соответствующей информацией.
"Это значит, что будут летать какие-то AWACSы (самолет дальнего радиолокационного слежения - ред.), что будут патрулирование воздушного пространства вдоль линии разграничения границ и вдоль границ Украины со странами НАТО. То есть это будет выходить в информационное пространство. Будет ли оно публичное, это другой вопрос, но будет известно, что делается со стороны россиян", - сказал он.
Он подчеркнул, что это будет "сдерживающим фактором для россиян, но не может быть доминантой для того, чтобы изменить решение и действия россиян в случае, если они решат продолжать агрессию".
Однако, в таком случае не приходится говорить о гарантиях безопасности. По словам Хары, размещение на территории Украины европейских войск не будет подпадать под 5 статью. Это будет 6 статья, которая не предусматривает втягивание НАТО в войну, если Россия нападет на контингент.
В целом, европейские партнеры Украины уже больше начали думать о собственной безопасности, не воспринимая "зонтик безопасности" от США как данность. В свою очередь, вопрос контингента в Украине - это одна из составляющих этой безопасности. Но пока даже самые смелые политики в Европе не готовы идти на риск и не рассматривают вариантов привлечения своих войск на украинской стороне, что могло бы существенно изменить ситуацию. Половинчатые меры, которые могут быть воплощены в жизнь, могут лишь немного облегчить положение Украины, но не станут гарантией от повторной российской агрессии.
Стоит напомнить, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, есть два варианта гарантий безопасности для Украины. Первый - это членство в НАТО, а второй - сильная украинская армия и европейский контингент в Украине.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.
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