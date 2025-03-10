В каком формате возможно присутствие иностранных войск в Украине: эксперты назвали сценарии

"Наиболее эффективным, с моей точки зрения, является размещение не военных контингентов, а, например, чего-то типа жандармерии французской - аналог нашей Национальной гвардии, для защиты атомных станций, например. И тут уже не нужно согласие России", - отметил военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.

А вот по мнению директора Центра оборонных стратегий Александра Хара, важно то, чтобы иностранные войска в Украине обеспечили безопасность в воздухе и на море.

"То есть это ПВО/ПРО - возможно системами противовоздушной обороны или авиацией, а также военно-морской компонент, чтобы нам не отрезали морские линии коммуникации. Это самое главное, и это реально сделать, не рискуя начать Третью мировую войну, которой нас пугает Трамп", - сказал Хара.

С другой стороны эксперт аналитического центра "Борисфен Интел" Сергей Полевик считает, что важными будет сам факт пребывания натовских структур на территории Украины, даже в глубине территории, будет обеспечен соответствующей информацией.

"Это значит, что будут летать какие-то AWACSы (самолет дальнего радиолокационного слежения - ред.), что будут патрулирование воздушного пространства вдоль линии разграничения границ и вдоль границ Украины со странами НАТО. То есть это будет выходить в информационное пространство. Будет ли оно публичное, это другой вопрос, но будет известно, что делается со стороны россиян", - сказал он.

Он подчеркнул, что это будет "сдерживающим фактором для россиян, но не может быть доминантой для того, чтобы изменить решение и действия россиян в случае, если они решат продолжать агрессию".

Однако, в таком случае не приходится говорить о гарантиях безопасности. По словам Хары, размещение на территории Украины европейских войск не будет подпадать под 5 статью. Это будет 6 статья, которая не предусматривает втягивание НАТО в войну, если Россия нападет на контингент.

В целом, европейские партнеры Украины уже больше начали думать о собственной безопасности, не воспринимая "зонтик безопасности" от США как данность. В свою очередь, вопрос контингента в Украине - это одна из составляющих этой безопасности. Но пока даже самые смелые политики в Европе не готовы идти на риск и не рассматривают вариантов привлечения своих войск на украинской стороне, что могло бы существенно изменить ситуацию. Половинчатые меры, которые могут быть воплощены в жизнь, могут лишь немного облегчить положение Украины, но не станут гарантией от повторной российской агрессии.