На якому етапі будівництво метро на Троєщину: відповідь КМДА

Раніше у КМДА показали, як проходить будівництво лінії метрополітену на Троєщину. Ведуться роботи між майбутніми станціями "Затока Десенка" та "Райдужна".

Також ми писали, що у КМДА повідомили, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

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