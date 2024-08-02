На каком этапе строительство метро на Троещину: ответ КГГА

В Киеве продолжается строительство метро на Троещину. На территории Русановских садов сооружают ограждающие конструкции метрополитена.
На каком этапе строительство этой ветки метрополитена, РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
В настоящее время продолжается строительство основных конструкций участка метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метро "Райдужна" – основных ограждающих конструкций станций "Затока Десенка" и "Райдужна" и перегонных тоннелей, рассказали в КГГА.
Эти работы выполняет КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".
По информации Департамента транспортной инфраструктуры, по состоянию на сегодняшний день в основных конструкциях построены предусмотренные под движение метрополитена:
Фото: Строительство метро между станциями "Затока Десенка" и "Райдужна" (facebook.com/povoroznyk.m)
"В текущем году осуществляются работы исключительно по сооружению основных ограждающих конструкций метрополитена на территории Русановских садов", - сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.
Ранее в КГГА показали, как идет строительство линии метрополитена на Троещину. Ведутся работы между будущими станциями "Затока Десенка" и "Райдужна".
Также мы писали, что в КГГА сообщили, когда возобновят строительство метро на Виноградарь.
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