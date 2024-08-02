RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На каком этапе строительство метро на Троещину: ответ КГГА

Фото: Строительство тоннеля метро (facebook.com/Kyivmetrobud)
Автор: Ольга Маджумдар, Василина Копытко

В Киеве продолжается строительство метро на Троещину. На территории Русановских садов сооружают ограждающие конструкции метрополитена.

На каком этапе строительство этой ветки метрополитена, РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В настоящее время продолжается строительство основных конструкций участка метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метро "Райдужна" – основных ограждающих конструкций станций "Затока Десенка" и "Райдужна" и перегонных тоннелей, рассказали в КГГА.

Эти работы выполняет КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, по состоянию на сегодняшний день в основных конструкциях построены предусмотренные под движение метрополитена:

  • эстакада на Рыболовном полуострове и станция метрополитена "Судностроительная";
  • левоповоротный съезд с Подольского мостового перехода на ул. Набережно-Рыбальскую;
  • мост через реку Днепр;
  • эстакада на Трухановом острове и станция метрополитена "Труханов остров";
  • мост через залив Десенка;
  • эстакада в урочище Горбачиха и станцию метрополитена "Затока Десенка".

Фото: Строительство метро между станциями "Затока Десенка" и "Райдужна" (facebook.com/povoroznyk.m)

"В текущем году осуществляются работы исключительно по сооружению основных ограждающих конструкций метрополитена на территории Русановских садов", - сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

Ранее в КГГА показали, как идет строительство линии метрополитена на Троещину. Ведутся работы между будущими станциями "Затока Десенка" и "Райдужна".

Также мы писали, что в КГГА сообщили, когда возобновят строительство метро на Виноградарь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАМетроТроещина