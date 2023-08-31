Кому будуть вручати повістки після одруження або розлучення: пояснення юриста

В Україні активно обговорюють питання, чи передають державні органи дані про військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування і чи означає це, що там після отримання даних про чоловіків віком від 18 до 60 років їм почнуть вручати повістки.
Чи справді після реєстрації одруження або розлучення будуть вручати повістки, у коментарі РБК-Україна розповіла Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії Riyako&Partners.
Зараз в мережі дуже багато суперечливої інформації про те, що при одружені чи розлученні дані про чоловіків передають до військкоматів і їм нібито відразу вручають повістки, каже Катерина Аніщенко. Але насправді це зовсім не означає, що повістки будуть вручати. За її словами, інформація в інтернеті часто перекручуються, і відбувається підміна понять.
"До мене зверталися клієнтки, які хотіли розлучитися, а чоловіки просили відкласти це питання. Бо їх тоді, мовляв, відразу відправлять на фронт. Але як це відбувається насправді? Наприклад, якщо розлучення відбувається через суд, одне таке рішення направляється жінці, друге – чоловіку, а третє – до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСів). Ці органи мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану", – пояснює фахівець.
Реєстр актів цивільного стану – це база даних, де задокументована інформація про народження людини, про смерть, про зміну імені або прізвища, зміну цивільного стану – одруження, розлучення тощо.
Коли суд виносить постанову про розлучення, то в цей реєстр вносять дані про зміну цивільного стану. Але у специфіці взаємодії РАЦСів і військкоматів за час війни нічого не змінилося, додає юристка.
"Обов'язок направляти ці дані до районного ТЦК у РАЦСів був ще до вторгнення РФ в Україну. Але до війни це могли робити, а могли й не робити. Відповідальності директора РАЦСу за невідправку даних не було передбачено. А зараз цю ситуацію взяли на контроль, і РАЦСи активніше повідомляють військкомати про те, що той чи інший громадянин розлучився або одружився. Але це не означає, що йому відразу надішлють повістку! Це не має причинно-наслідкового зв'язку", – підкреслює Катерина Аніщенко.
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