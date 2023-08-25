Кого можуть відразу відправити на фронт після вручення повістки: пояснення юриста

Вручення повістки не обов'язково означає негайну відправку на фронт. Адже повістки бувають різних видів: для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії та інші.

Як розподіляють військових за фахом та коли відправляють на фронт

Ті, хто не має військового досвіду, повинні спершу пройти навчання, зауважує Катерина Аніщенко. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частіше траплялися випадки, коли хлопців відправляли на фронт без навчання. Але зараз всі, хто мобілізується незалежності від війку, його проходять.

Але треба враховувати, що термін навчання може бути короткий: від трьох до семи днів.

"Візьміть до уваги, що навчання скоріш за все не буде тривати 2-3 місяці. Як показує практика і моє спілкування з нашими захисниками, зараз в лавах ЗСУ найбільше не вистачає піхоти, артилерії. І ті хлопці, які не мають військового досвіду, найчастіше проходять навчання на піхотинців та артилеристів та будуть відправлені на службу залежно від частини, до якої вони були розподілені військкоматом", – пояснює фахівець.

Фото: Якщо ви маєте спеціальність, де можете бути корисними, про це треба говорити відповідальним особам відразу, радить юрист (Getty Images)

А якщо людина в цивільному житті мала хороші навички, скажімо, володіння дроном, і хоче бути корисною саме в цій діяльності? За словами юристки, після вручення повістки хлопці проходять військово-лікарську комісію, після чого відбувається розподіл.

"Тому я раджу вести діалог про ту чи іншу спеціалізацію із самого початку. Треба проінформувати воєнкома, що у вас є такі навички, де ви могли б бути корисними. Мені відомі випадки, коли айтішники у цивільному житті зараз на фронті керують дронами, бо мали такий досвід. І про це треба говорити. Якщо вас вже розподілили не туди, куди ви хотіли б, ви все одно маєте право спілкуватися зі своїм командиром", – каже вона.

Але під час воєнного стану все залежить від рішення командира. Якщо у підрозділі не вистачає саме піхотинців, а у військовослужбовця є навички керування дроном, то він скоріш за все буде саме піхотинцем, пояснює юрист.

"У нас війна, діє воєнний стан, і не вистачає військовослужбовців. Також треба розуміти, що тим, хто знаходиться на фронті вже довго, вкрай потрібно відпочити", – звертає увагу Катерина Аніщенко.