Кому будут вручать повестки после женитьбы или развода: объяснение юриста

ЗАГСы передают данные в военкоматы: что это значит

Сейчас в сети очень много противоречивой информации о том, что при бракосочетании или разводе данные о мужчинах передают военкоматам и им якобы сразу вручают повестки, говорит Екатерина Анищенко. Но на самом деле это совсем не значит, что повестки будут вручать. По ее словам, информация в интернете часто перекручивается, и происходит подмена понятий.

"Ко мне обращались клиентки, которые хотели развестись, а мужчины просили отложить этот вопрос. Потому что их тогда, мол, сразу отправят на фронт. Но как это происходит на самом деле? Например, если развод происходит через суд, одно такое решение направляется женщине, второе – мужчине, а третье – в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСов). Эти органы имеют доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния", – объясняет специалист.

Реестр актов гражданского состояния – это база данных, где задокументирована информация о рождении человека, о смерти, об изменении имени или фамилии, изменении гражданского состояния – браке, разводе и так далее.

Когда суд выносит постановление о разводе, то в этот реестр вносятся данные об изменении гражданского состояния. Но в специфике взаимодействия ЗАГСов и военкоматов за время войны ничего не изменилось, добавляет юрист.

"Обязанность направлять эти данные в районный ТЦК в ЗАГСы был еще до вторжения РФ в Украину. Но до войны это могли делать, а могли и не делать. Ответственности директора ЗАГСа за неотправку данных не было предусмотрено. А сейчас эту ситуацию взяли на контроль, и ЗАГСы активнее сообщают военкоматы о том, что тот или иной гражданин развелся или женился. Но это не значит, что ему сразу пришлют повестку! Это не имеет причинно-следственной связи", – подчеркивает Катерина Анищенко.