Как в компьютерной игре. Кулеба назвал недостаток политики США по поставкам оружия

Министр отреагировал на заявление американцев о том, что они хотят посмотреть, как украинские военные используют и внедряют оружие, полученное от США, перед отправкой более современной техники.

Кулеба считает, что такая политика со стороны властей США похожа на компьютерную игру, но важно понимать главное отличие жизни и виртуального мира.

"Вы должны разблокировать следующий уровень, но прежде чем вы это сделаете, вы обычно умираете несколько раз. Проблема с реальной жизнью в том, что вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень", - подчеркнул глава МИД.