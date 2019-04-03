На компьютеризацию школ и интернет направят 1 млрд гривен

Кабинет министров Украины направил 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету и установку компьютеров. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что из этой суммы 700 млн гривен направят на обеспечение доступа к Интернету, 300 млн гривен - на закупку компьютеров. По данным Минобразования, в Украине до сих пор есть школы без интернета, например, на Закарпатье 12,1% таких школ, в Житомирской области - 19,3%. Кроме того, в половине украинских школ скорость Интернета не превышает 10 Мбит/с.

Также сообщается, что правительство намерено обеспечить школы компьютерами в соотношении не менее 1 к 10. Закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования с долей средств местных бюджетов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине внедряют технологии для обеспечения доступа к интернету в самолетах. В частности, Государственному космическому агентству разрешили эксплуатировать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево Закарпатской области. Кроме того, правительство выделило отдельные полосы частот для обеспечения спутниковой связи на бортах самолетов, необходимой для доступа в интернет.