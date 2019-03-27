В Украине займутся доступом к интернету в самолетах

Иллюстративное фото (flyuia.com)

Интернет в самолетах может появиться после запуска станции в Мукачево

В Украине внедряют технологии для обеспечения доступа к интернету в самолетах. Соответствующие правительственные документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым распоряжением Кабинет министров разрешил Государственному космическому агентству эксплуатировать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево Закарпатской области. До 2007 года станция находилась в распоряжении Воздушных сил, однако с 2009 была отключена. Сегодня правительство выделило отдельные полосы частот для работы РЛС "Днепр", спутниковой связи на бортах самолетов и привело новые стандарты в соответствие к актам ЕС.

В пояснительной записке отмечается, что выделение частот необходимо для использования технологии ESOMPs (спутниковая радиосвязь с использованием наземных станций на движущихся платформах) и доступа к интернету в самолетах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии объявили аукцион по строительству сетей 5G. Немецкое правительство планирует до конца 2022 года обеспечить 98% хозяйств высокоскоростным интернетом.