На комп'ютеризацію шкіл та інтернет направлять 1 млрд гривень

Кабінет міністрів України направив 1 млрд гривень на забезпечення доступу шкіл до інтернету та встановлення комп'ютерів. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що з цієї суми 700 млн гривень спрямують на забезпечення доступу до Інтернету, 300 млн гривень - на закупівлю комп'ютерів. За даними Міносвіти, в Україні досі є школи без інтернету, наприклад, на Закарпатті 12,1% таких шкіл, у Житомирській області - 19,3%. Крім того, в половині українських шкіл швидкість Інтернету не перевищує 10 Мбіт/с.

Також повідомляється, що уряд має намір забезпечити школи комп'ютерами в співвідношенні не менше 1 до 10. Закупівля комп'ютерів буде здійснюватися на основі співфінансування з часткою коштів місцевих бюджетів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні впроваджують технології для забезпечення доступу до інтернету в літаках. Зокрема, Державному космічному агентству дозволили експлуатувати радіолокаційну станцію 5Н86 "Дніпро" в Мукачевому Закарпатської області. Крім того, уряд виділив окремі смуги частот для забезпечення супутникового зв'язку на бортах літаків, необхідної для доступу в інтернет.