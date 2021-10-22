Компромиссная фигура: кто такой новый глава Верховного Суда Всеволод Князев

Как избирали Князева

Избрание нового главы ВС произошло достаточно неожиданно, ведь у действующего руководителя Валентины Данишевской полномочия истекут только через полтора месяца.

Ее избрали 30 ноября 2017 года сразу после создания нового Верховного Суда. По закону Данишевская могла бы претендовать на еще один срок, но 8 октября неожиданно объявила, что отказывается от этого. Потому выборы нового главы назначали заранее.

Такая практика не распространена в органах власти Украины, и даже сами участники Пленума Верховного Суда, например, судья Александр Прокопенко, сегодня заявили о ее незаконности. Впрочем, его позицию не проводить выборы заранее поддержали всего 20 коллег из 169.

На пост главы наивысшей судебной инстанции Украины выдвинули три кандидатуры: 42-летний Всеволод Князев из Кассационного админсуда, 49-летний Владимир Погребняк из Кассационного хозсуда и 54-летний Олег Ткачук из Кассационного гражданского суда.

Последнего, по данным источника РБК-Украина, поддерживали в Офисе президента, так как Ткачук якобы является другом спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Тот даже был научным консультантом при написании его диссертации.

Погребняка, в свою очередь, поддерживал влиятельный в судебной системе бывший глава Высшего хозсуда и действующий замглавы ВС Богдан Львов.

Князева источник РБК-Украина в судейском сообществе назвал "компромиссной фигурой" на этом фоне.

По результатам тайного голосования Погребняк и Ткачук с большим отрывом проиграли Князеву. Последний набрал 98 голосов членов пленума из минимально необходимых 91. Погребняк получил 49, а Ткачук - всего 7 голосов.

Выступая перед пленумом, Всеволод Князев пообещал лично общаться с каждым судьей Верховного Суда и помогать им, в том числе и в квартирном вопросе. А также заверил всех, что за ним не стоит никакая политическая сила.

"За мной нет никаких политических сил и никаких центров влияния. И я считаю, что это очень хорошо", - заявил он.

К своей должности он приступит 1 декабря после завершения полномочий Валентины Данишевской.

Кто такой Князев

Всеволод Князев родился в Николаеве в 1979 году. В начале 2000-х получил высшее образование в Николаевском гуманитарном институте и в Одесской юридической академии. В 2011 году получил степень кандидата наук в частном вузе "Международный университет бизнеса и права".

Работал адвокатом и юрисконсультом в Николаеве, преподавал на кафедре права в Университете кораблестроительства, а в октябре 2013 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича был назначен судьей в местный административный суд на 5 лет.

Уже через два года работы в суде Князев возглавил эту инстанцию. Рассматривал дела, которые касались налоговых и таможенных споров, а также восстановления уволенных при аттестации полицейских.

В 2017 участвовал в конкурсе в новый Верховный Суд и смог занять высокое проходное место. Был назначен судьей Кассационного админсуда ВС, а также занял пост секретаря Большой палаты. На эту должность его предложила Валентина Данишевская.

Большая палата является последней инстанцией для обжалования в Украине. Туда попадают дела особой сложности, а также апелляции на решения парламента и президента. Например, 17 ноября Большая палата ВС рассмотрит законность указа Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Князев свободно владеет английским языком, знает французский и проходил стажировку в судебных органах Бельгии, Нидерландов и США.

Судя по реестру электронных деклараций, его зарплата составляет около 200 тысяч гривен в месяц.

Князев с семьей (жена, дочь и сын) арендует квартиру в Киеве, также у него есть недвижимость в Николаеве. Спустя год работы в Верховном Суде "слуга Фемиды" приобрел автомобиль Mercedes-Benz GLE 250 за 1,7 млн гривен.

На банковских счетах у Князева и его жены около 240 тысяч долларов и 55 тысяч гривен.

Общественный совет добропорядочности обращал внимание на то, что после того как Князев стал судьей, его тесть-пенсионер приобрел крупный земельный участок и дом в Николаеве. При этом пенсия тестя составляла всего около 13 тысяч гривен в год. На эти претензии Князев сообщил, что, работая адвокатом, имел высокий заработок. Также высокий уровень дохода имела его жена, которая работает нотариусом.

Новый глава Верховного Суда публично выражал несогласие с некоторыми аспектами судебной реформы Владимира Зеленского. Например, с теми, которые касаются реформирования Высшего совета правосудия.

"Я разделяю мнение о необходимости проведения реформ в нашем государстве в целом и совершенствования судоустройства в частности. В то же время считаю, что каждая реформа должна вводиться таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние на общество и права граждан", – отметил Князев в интервью "Судебно-юридической газете".

По его мнению, задача Верховного Суда - создать сильную и независимую судебную систему в Украине.

"И если избежать политического фактора в деятельности Верховного Суда и невозможно, то мы должны наладить нормальную коммуникацию с властью, но не на условиях "козла отпущения", а на условиях сильного и независимого "игрока", с которым должны считаться при принятии соответствующих властных решений", - уверен новый руководитель наивысшей судебной инстанции Украины.