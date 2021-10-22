Компромісна фігура: хто такий новий голова Верховного Суду Всеволод Князєв

Як обирали Князєва

Обрання нового глави ВС відбулося досить несподівано, адже у чинного керівника Валентини Данішевської повноваження закінчаться тільки через півтора місяці.

Її обрали 30 листопада 2017 року відразу після створення нового Верховного Суду. За законом Данішевська могла б претендувати на ще один термін, але 8 жовтня несподівано оголосила, що відмовляється від цього. Тому вибори нового голови призначали заздалегідь.

Така практика не поширена в органах влади України, і навіть самі учасники пленуму Верховного Суду, наприклад, суддя Олександр Прокопенко, сьогодні заявили про її незаконність. Втім, його позицію не проводити вибори заздалегідь підтримали всього 20 колег з 169.

На посаду голови найвищої судової інстанції України висунули три кандидатури: 42-річний Всеволод Князєв з Касаційного адмінсуду, 49-річний Володимир Погребняк з Касаційного госпсуду і 54-річний Олег Ткачук з Касаційного цивільного суду.

Останнього, за даними джерела РБК-Україна, підтримували в Офісі президента, оскільки Ткачук нібито є другом спікера Верховної ради Руслана Стефанчука. Той навіть був науковим консультантом при написанні його дисертація.

Погребняка, у свою чергу, підтримував впливовий у судовій системі колишній голова Вищого госпсуду і чинний заступник голови ВС Богдан Львов.

Князєва джерело РБК-Україна в суддівському співтоваристві назвало "компромісною фігурою" на цьому тлі.

За результатами таємного голосування Погребняк і Ткачук з великим відривом програли Князєву. Останній набрав 98 голосів членів Пленуму з мінімально необхідних 91. Погребняк отримав 49, а Ткачук - лише 7 голосів.

Виступаючи перед пленумом, Всеволод Князєв пообіцяв особисто спілкуватися з кожним суддею Верховного Суду і допомагати їм, в тому числі і в квартирному питанні. А також запевнив усіх, що за ним не стоїть ніяка політична сила.

"За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре", - заявив він.

До своєї посади він приступить 1 грудня після завершення повноважень Валентини Данішевської.

Хто такий Князєв

Всеволод Князєв народився в Миколаєві в 1979 році. На початку 2000-х здобув вищу освіту в Миколаївському гуманітарному інституті та в Одеській юридичній академії. У 2011 році отримав ступінь кандидата наук у приватному виші "Міжнародний університет бізнесу і права".

Працював адвокатом і юрисконсультом в Миколаєві, викладав на кафедрі права в університеті кораблебудування, а в жовтні 2013 року указом тодішнього президента Віктора Януковича був призначений суддею в місцевий адміністративний суд на 5 років.

Вже за два роки роботи в суді Князєв очолив цю інстанцію. Розглядав справи, які стосувалися податкових і митних спорів, а також відновлення звільнених при атестації поліцейських.

У 2017 брав участь у конкурсі в новий Верховний Суд і зміг зайняти високе прохідне місце. Був призначений суддею Касаційного адмінсуду ВС, а також зайняв пост секретаря Великої палати. На цю посаду його запропонувала Валентина Данішевська.

Велика палата є останньою інстанцією для оскарження в Україні. Туди потрапляють справи особливої складності, а також апеляції на рішення парламенту і президента. Наприклад, 17 листопада Велика палата ВС розгляне законність указу Зеленського про звільнення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Князєв вільно володіє англійською мовою, знає французьку і проходив стажування в судових органах Бельгії, Нідерландів та США.

Судячи з реєстру електронних декларацій, його зарплата становить близько 200 тисяч гривень в місяць.

Князєв з сім'єю (дружина, дочка і син) орендує квартиру в Києві, також у нього є нерухомість в Миколаєві. Через рік роботи у Верховному Суді "слуга Феміди" придбав автомобіль Mercedes-Benz GLE 250 за 1,7 млн гривень.

На банківських рахунках у Князєва і його дружини близько 240 тисяч доларів і 55 тисяч гривень.

Громадська рада доброчесності звертала увагу на те, що після того як Князєв став суддею, його тесть-пенсіонер придбав велику земельну ділянку і будинок в Миколаєві. При цьому пенсія тестя становила лише близько 13 тисяч гривень на рік. На ці претензії Князєв повідомив, що, працюючи адвокатом, мав високий заробіток. Також високий рівень доходу мала його дружина, яка працює нотаріусом.

Новий голова Верховного Суду публічно висловлював незгоду з деякими аспектами судової реформи Володимира Зеленського. Наприклад, з тими, які стосуються реформування Вищої ради правосуддя.

"Я поділяю думку про необхідність проведення реформ в нашій державі в цілому і вдосконалення судоустрою зокрема. У той же час вважаю, що кожна реформа повинна вводитися таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив на суспільство і права громадян", - зазначив Князєв в інтерв'ю "Судово-юридичній газеті".

На його думку, завдання Верховного Суду - створити сильну і незалежну судову систему в Україні.

"І якщо уникнути політичного чинника в діяльності Верховного Суду і неможливо, то ми повинні налагодити нормальну комунікацію з владою, але не на умовах "цапа - відбувайла", а на умовах сильного і незалежного "гравця", з яким повинні рахуватися при прийнятті відповідних владних рішень", - упевнений новий керівник найвищої судової інстанції України.