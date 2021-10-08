Глава Верховного суда уходит в отставку. Нового выберут 22 октября
Фото: глава Верховного суда Валентина Данишевская (sud ua)
Глава Верховного суда Валентина Данишевская созывает пленум на 22 октября для избрания нового главы суда. Сама она уходит в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на пленуме.
По ее словам, она не планирует оставаться на должности.
"Я не буду предлагать свою кандидатуру…Значит, можем искать в наших рядах следующего главу Верховного суда", - заявила она.
Данишевская отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены главы суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.
Напомним, Верховный суд избрал Данишевскую свой главой 30 ноября 2017 года.