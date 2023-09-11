Компромісна заява G20 про Україну має допомогти посилити тиск на РФ, - FT

На думку кількох джерел у дипломатичних колах, підсумкова заява саміту країн G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну, оскільки "партнери з переговорів тепер повернуться до своїх столиць з обіцянками гарантувати територіальну цілісність України".

Повідомляється, що саме з таких міркувань США, країни Євросоюзу та інші союзники України погодилися виключити із комюніке пряме засудження агресії Росії.

Підписання документа всіма учасниками, на думку джерел видання, сприймається країнами Заходу як "обіцянка всіх 20 держав, включаючи Росію та Китай, поважати територіальну цілісність та працювати у напрямку справедливого світу для України".

Заява після саміту G20

Нагадаємо, що 9 вересня в Індії закінчився саміт країн "Великої двадцятки". Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали про Україну.

Детальніше про рішення у декларації можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що після ознайомлення з МЗС України розкритикували слабку заяву G20 щодо України.