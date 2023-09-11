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Компромиссное заявление G20 об Украине должно помочь усилить давление на РФ, - FT

Автор: Константин Широкун

"Компромиссное" итоговое заявление саммита стран "Большой двадцатки" должно помочь странам-союзникам Украины убедить развивающиеся страны усилить давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По мнению нескольких источников в дипломатических кругах, итоговое заявление саммита стран G20 создает возможность привлечь развивающиеся страны к давлению на Москву, чтобы она прекратила войну, поскольку "партнеры по переговорам теперь вернутся в свои столицы с обещаниями гарантировать территориальную целостность Украины".

Сообщается, что именно по таким соображениям США, страны Евросоюза и другие союзники Украины согласились исключить из коммюнике прямое осуждение агрессии России.

Подписание документа всеми участниками, по мнению источников издания, воспринимается странами Запада как "обещание всех 20 государств, включая Россию и Китай, уважать территориальную целостность и работать в направлении справедливого мира для Украины".

Заявление после саммита G20

Напомним, что 9 сентября в Индии закончился саммит стран "Большой двадцатки". Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что после ознакомления в МИД Украины раскритиковали слабое заявление G20 по Украине.

 

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