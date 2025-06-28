Компромиссы с коммунистами. Как принимали Конституцию в 1996 году и что с ней не так?

Пять лет после провозглашения Независимости Украина жила по Конституции УССР. Новую не могли принять из-за сопротивления коммунистов, которые еще имели влияние в парламенте. Все изменилось в июне 1996 года - после политического ультиматума президента Кучмы и бессонной 23-часовой сессии.

О том, при каких политических и общественных обстоятельствах приняли Конституцию Украины, в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов .

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После провозглашения Независимости Украины возникла потребность в создании собственного главного закона страны. Специальные комиссии писали новый документ, но его принятие тормозили коммунисты.

"К большому сожалению, мы тогда не смогли организовать процессы люстрации. Наш парламент был наполнен коммунистами. Были даже "красные пуза", которые продолжали считать сессионные заседания по советской нумерации. Были предприятия, которые платили налог в Москву, наше СБУ до 1993 года вывозили туда документы, потому что считали, что это все временно", - объясняет Алферов.

По словам историка, весомую роль в принятии Конституции сыграл тогдашний президент Леонид Кучма.

"Леонид Данилович Кучма сделал очень интересную комбинацию: он пригрозил, что он распустит Парламент и будет референдум. В Парламенте все поняли, что если Кучма проведет Конституцию через референдум, тогда не будет никакого доверия Парламенту", - добавляет эксперт.

Под давлением заявления президента депутаты почти сутки принимали главный закон - сессия длилась более 23 часов. В проект Конституции пришлось внести большое количество правок, чтобы прийти к консенсусу между политическими силами.

Принятие Конституции Украины 28 июня 1996 года (фото: из открытых источников)

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Во время принятия Конституции не удалось прийти к согласию относительно большого герба, потому что коммунисты не согласовывали трезубец.

"В 1991-м Постановление Верховной Рады взяло трезубец за герб. А в Конституции написано, что малый герб Украины - трезубец, а большой - складывается. Эта история связана с уступками "красным". Коммунистам пообещали, что малый герб будет трезубец, а потом будет большой такой, как захотите: и с колосками, и со звездочками. Их очень правильно и тонко бортанули", - говорит историк.

Добавим, что большой герб у нас до сих пор не утвержден окончательно, хотя он уже существует на символике, висит в кабинете президента и тому подобное.

"По сравнению с Конституцией Советского союза мы действительно являемся самой демократичной Конституцией в мире. Конечно там не без двусмысленностей. Например, в документе указано, что Украина унитарное государство, но есть статья о Республике Крым, что невозможно в унитарном государстве. Но это определенные сложные предметы, которые не мы думали с 90-х годов, но они существовали", - объясняет Алферов.

Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 года (фото: из открытых источников)