Компромисс с Будапештом: в Раде зарегистрировали закон о школах нацменьшинств

В Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства". Его будут предоставлять учебным заведениям при определенном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по образованию, науке и инновациям Сергея Бабака.

Законопроект №16119 предусматривает, что статус "школа национального меньшинства" будут получать только те заведения, где более 50% детей получают образование на языке нацменьшинства.

Сергей Бабак рассказал, что ранее венгерская сторона договаривалась с предыдущей украинской переговорной командой о существенно более низком пороге - предоставление статуса при наличии хотя бы одного соответствующего класса. Однако эту договоренность удалось пересмотреть.

"По нашему законодательству класс могут сформировать из пяти детей. Тогда могла бы возникнуть парадоксальная ситуация, когда статус получает школа на тысячу детей, где есть один класс, обучающийся языку нацменьшинств", - пояснил нардеп.

Он добавил, что предварительный подход также создавал коллизию в регионах, где в одном заведении есть классы двух разных меньшинств - например, венгерского и румынского. В итоге удалось согласовать "зеркальное требование", аналогичное нормам в законодательстве Венгрии и большинстве стран ЕС.

Разблокирование вступления в ЕС

Введение этого статуса является одним из требований Будапешта в обмен на обещание не блокировать евроинтеграционный путь Украины.

"Мы договорились, что принимаем этот закон, после чего должны быть открыты два следующих переговорных кластера, а Венгрия со своей стороны не будет блокировать этот процесс, то есть снимает вето", - подчеркнул Бабак.

По его словам, найденное компромиссное решение уже публично поздравили премьер-министр Венгрии Петер Мадяр и министр иностранных дел страны Анита Орбан.

Законопроект планируется подать на рассмотрение на следующей неделе, чтобы сразу принять его за основу и в целом.