Комплектував армію бойовиків: СБУ викрила воєнкома з "ЛНР"

Служба безпеки України викрила воєнкома з так званої "Луганської народної республіки", який змушував людей служити в армії. Таким чином він комплектував формування бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу СБУ .

"СБУ викрила " воєнкома ЛНР", який комплектував формування бойовиків. Контррозвідники спецслужби встановили, що житель тимчасово окупованого Луганська очолив військовий комісаріат ЛНР в 2015 році. На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, воєнком очолював процеси мобілізації. Зокрема, він ставив жителів Луганська на військовий облік, організовував збори, а також зараховував до лав "резерву міліції".

В СБУ додали, що воєнкому заочно оголосили підозру за 3 статтями КК України.