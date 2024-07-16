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Комплектація бригад для ротації та озброєння. Зеленський провів засідання Ставки

Вівторок 16 липня 2024 15:34
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Комплектація бригад для ротації та озброєння. Зеленський провів засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Провів Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них", - повідомив він.

Також під час Ставки учасники присвятили багато часу темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. По цій темі доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

При цьому Зеленський додав, що також обговорювали озброєння.

"Весь перелік власного виробництва - снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський казав, що Україна, окрім дронів, наразі займається іншими системами, щоб бити вглиб території Росії.

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