Комплектація бригад для ротації та озброєння. Зеленський провів засідання Ставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Провів Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них", - повідомив він.

Також під час Ставки учасники присвятили багато часу темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. По цій темі доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

При цьому Зеленський додав, що також обговорювали озброєння.

"Весь перелік власного виробництва - снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - зазначив він.