Зеленський про удари по території РФ: займаємося системами, щоб бути більш далекобійними
Україна, окрім дронів, наразі займається іншими системами, щоб бити вглиб території Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам РФ. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо".
Зеленський додав, що раніше навіть удари по території РФ зі зброї українського виробництва теж критично сприймалися західними партнерами України через страх "ескалації", але зараз питання щодо ударів українською зброєю уже ніхто не підіймає.
На запитання про розробку Україною власної далекобійної зброї, окрім дронів: "Окрім дронів, так ми займаємося іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними"
Удари по території РФ
З 24 лютого 2022 року Росія веде жорстоку війну проти України. Західні країни, прагнучи допомогти українському народу, надають йому не лише гуманітарну допомогу, а й озброєння. Проте, його використання чітко обмежене: воно не повинно застосовуватися для ударів по території РФ.
На початку липня деякі політики США та Європи закликали скасувати це обмеження, адже вважають, що це дасть ЗСУ більше можливостей для оборони.
Однак, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що США вже дозволили Україні атакувати на території РФ лише ті цілі, які готують або вже завдають ударів по українській території.
Нещодавно ЗСУ вразили зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 у Бєлгородській області, який використовувався для обстрілу Харкова.
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