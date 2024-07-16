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Комплектация бригад для ротации и вооружение. Зеленский провел заседание Ставки

Вторник 16 июля 2024 15:34
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Комплектация бригад для ротации и вооружение. Зеленский провел заседание Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Провел Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них", - сообщил он.

Также во время Ставки участники посвятили много времени теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. По этой теме докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

При этом Зеленский добавил, что также обсуждали вооружение.

"Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", - отметил он.

Напомним, недавно Зеленский говорил, что Украина, кроме дронов, занимается другими системами, чтобы бить вглубь территории России.

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