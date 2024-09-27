Комплексний ефект: НБУ оцінив вплив підвищення податків на економіку та ціни в Україні

"Буде комплексний ефект. Ми його оцінювали, принаймні більша частина тих пропозицій, які зараз підтримані парламентом, окрім, звісно, додаткового податку на прибутки банків, вже були враховані в нашому липневому макропрогнозі з точки зору ефектів і впливу на інфляційну динаміку", - сказав він.

За його словами, найбільший вплив, звісно би, мало підвищення ПДВ, але його наразі немає, воно не розглядається. Решта ефектів доволі помірні з точки зору економічної активності.

Але, як зазначив голова НБУ, за рахунок фіскального пом'якшення всі ці додаткові вилучення потім повертатимуться в українську економіку у вигляді відповідного фінансування, яке уряд буде робити.

"Вони до певної міри навіть стимулюватимуть економічні процеси і, економічну активність. Через це ми не бачимо наразі якогось критичного стримуючого ефекту. Навпаки до певної міри навіть стимулюючий ефект. З точки зору проінфляційного впливу, то він з нашої точки зору вже врахований і наразі не матиме якогось додаткового негативного і небезпечного ефекту", - додав Пишний.