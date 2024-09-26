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У НБУ порахували, як підвищення податків вплине на ціни в Україні

Україна, Четвер 26 вересня 2024 12:50
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У НБУ порахували, як підвищення податків вплине на ціни в Україні Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Заплановане в Україні підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.

Про це сказав заступник сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Центру економічної стратегії.

Ніколайчук зазначив, що НБУ фактично робив таку оцінку і вона була відображена в липневому "Інфляційному звіті". В ньому зазначали, що можуть бути додаткові ефекти на інфляцію у випадку підвищення ставок на окремі податки, наприклад, на ПДВ.

"Водночас в тому пакеті який був пішов у парламент, ми робимо висновок, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близькій до нейтрального вплив на ціни", - сказав він.

За його словами, це пояснюється тим, що через підвищення оподаткування доходів додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку, відповідно не створюючи значного додаткового тиску на попит та ціни.

Підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

  • Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%.
  • Встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).
  • Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.
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