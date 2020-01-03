Комплексная услуга "єМалятко" заработает в 10 городах до конца января

Комплексная услуга єМалятко до конца января 2020 года заработает в 10 украинских городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Отмечается, что сегодня в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг только по 1 заявлению, которую заполнили в самом Центре. По словам Гончарука, родителям не пришлось заполнять 37 форм.

"До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе", - написал премьер'ер.

Он объяснил, что по одном заявлению родители смогут получить 10 услуг просто в роддоме или онлайн на сайте “Дія”.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

Государственная регистрация рождения ребенка; Регистрации места проживания новорожденного ребенка; Назначение помощи при рождении ребенка; Регистрация рожденного ребенка в электронной системе здравохранения; Регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; Определение происхождения рожденного ребенка, родители которой не находятся в браке между собой; Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; Назначение пособия многодетным семьям

Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер пособия при рождении ребенка не изменится.

РБК-Украина писало, что правительство увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях