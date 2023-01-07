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Компенсацію за послугу "муніципальна няня" скасували для більшості сімей

Фото: послуга "муніципальна няня" скасована для більшості сімей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив, що 1 січня 2023 року компенсація за послугу "муніципальна няня" може надаватися лише при догляді за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи. Раніше гроші могли отримувати всі сім'ї за умови зайнятості обох батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 грудня 2022 р. № 1474.

Згідно з постановою, протягом одного місяця постановою батьки, опікуни дитини, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" повинні підтвердити своє право на таке відшкодування. Документи потрібно надали структурним підрозділам з питань соціального захисту.

Крім того, рішенням змінене ний розмір компенсації, який становитиме 6700 гривень на місяць замість двох прожиткових мінімумів (по 2272 гривень) на дітей з інвалідністю.

Відзначимо, послуга "муніципальна няня" була запроваджена з 1 січня 2019 року. Батькам дітей до трьох років компенсували витрати на няню (у разі укладення договору) в розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зменшили розмір виплат безробітним.

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Міністерство соціальної політики