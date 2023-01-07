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Компенсацию за услугу "муниципальная няня" отменили для большинства семей

Фото: услуга "муниципальная няня" отменена для большинства семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил, что 1 января 2023 компенсация за услугу "муниципальная няня" может предоставляться только при уходе за ребенком с инвалидностью или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы. Раньше деньги могли получать все семьи при занятости обоих родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 30 декабря 2022 г. №1474 .

Согласно постановлению, в течение одного месяца постановлением родители, опекуны ребенка, получающие возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение. Документы необходимо предоставить структурным подразделениям по вопросам социальной защиты.

Кроме того, решением изменен размер компенсации, который составит 6700 гривен в месяц вместо двух прожиточных минимумов (по 2272 гривен) на детей с инвалидностью.

Отметим, услуга " муниципальная няня " была введена с 1 января 2019 года. Родителям детей до трех лет компенсировали расходы на няню (при заключении договора) в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, с 1 января в Украине уменьшили размер выплат безработным .

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Министерство социальной политики