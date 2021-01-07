Компенсацию по 8 тысяч гривен за карантин получили почти полмиллиона украинцев

Около 200 тысяч украинцев не обратились за компенсацией
До полумиллиона человек получили единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Всего перечислено 3,64 млрд гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента, сообщает президентская прес-служба.
Как отметил Шмыгаль, завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни.
Премьер рассказал о других программах компенсации бизнесу за потери в условиях правительственного карантина.
"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до 8 тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - сказал он.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 января сообщил, что компенсационную выплату за установленный правительством карантин получили 456 тысяч человек. Пенсионный фонд выплатил 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников.
Как сообщало РБК-Украина, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.
По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.