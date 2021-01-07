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Компенсацію по 8 тисяч гривень за карантин отримали майже півмільйона українців

Автор: Олександр Білоус

Близько 200 тисяч українців не звернулися за компенсацією

До півмільйона осіб отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Загалом перераховано 3,64 млрд гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента, повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначив Шмигаль, завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

Прем’єр розповів про інші програми компенсації бізнесу за втрати в умовах урядового карантину.

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"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма - компенсація до 8 тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - сказав він.

Нагадаємо прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 січня повідомив, що компенсаційну виплату за встановлений урядом карантин отримали 456 тисяч осіб. Пенсійний фонд виплатив 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб.

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