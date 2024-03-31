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Компенсації роботодавцям зростуть з 1 квітня: на скільки та за які категорії працівників

Фото: з 1 квітня роботодавці отримають компенсацію за працевлаштування певних категорій громадян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Роботодавці вже з понеділка, 1 квітня, отримають збільшені виплати за працевлаштування певних категорій громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

За даними служби, від 1 квітня зросте компенсація роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян.

Розмір виплат зміниться у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до 8 тисяч гривень.  

Зокрема очікуються такі зміни:

  • до 8 тисяч гривень - зросте розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій;
  • до 4 тисяч гривень - становитиме компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних;  
  • до 8 тисяч гривень  - зросте компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;  
  • до 16 тисяч гривень - збільшиться компенсація на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб;  
  • до 4 тисяч гривень - зросте розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа;  
  • 12 тисяч гривень - максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах.

 

Ми також писали, що з 1 квітня в Україні підвищується частина пенсій. Максимальна надбавка складатиме 520 гривень.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, які пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку.

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