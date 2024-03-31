RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников

Фото: с 1 апреля работодатели получат компенсацию за трудоустройство определенных категорий граждан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Работодатели уже с понедельника, 1 апреля, получат увеличенные выплаты за трудоустройство определенных категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

По данным службы, с 1 апреля возрастет компенсация работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.

Размер выплат изменится в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 8 тысяч гривен.  

В частности ожидаются следующие изменения:

  • до 8 тысяч гривен - возрастет размер компенсации работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий;
  • до 4 тысяч гривен - составит компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных;  
  • до 8 тысяч гривен - возрастет компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;  
  • до 16 тысяч гривен - увеличится компенсация на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц;  
  • до 4 тысяч гривен - возрастет размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП;  
  • 12 тысяч гривен - максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах.
     

Мы также писали, что с 1 апреля в Украине повышается часть пенсий. Максимальная прибавка будет составлять 520 гривен.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в УкраинеВыплатыПенсии в Украине