Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников

Мы также писали, что с 1 апреля в Украине повышается часть пенсий. Максимальная прибавка будет составлять 520 гривен.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.

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