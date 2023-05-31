Компенсації за працевлаштування: які програми для роботодавців діють в Україні

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям ряд компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу. Тривалість програм - до трьох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного центру зайнятості.
1. Програма з надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, яка включає:
2. Програма з надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб.
Компенсація надається роботодавцю за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплат у 2 рази.
Розмір компенсації: фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати.
Загальна тривалість виплати - 6 місяців впродовж року.
3. Програма з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.
Компенсація надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, яким забезпечено працевлаштування такої особи з розміром заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчим розміру мінімальної заробітної плати.
Компенсація витрат надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.
Термін дії програми: на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.
4. Надання допомоги по частковому безробіттю.
Допомога надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам-підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин: економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.
Право на таку допомогу мають застраховані особи, за яких (які) протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу), сплачено (сплатили) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У разі коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам-підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.
Допомога надається за зверненням роботодавця або фізичної особи-підприємця, яка є застрахованою особою.
Максимальний розмір допомоги не може перевищувати 50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Тривалість виплат - не більше 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму - 127,0 тисяч. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.
Водночас, за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.
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