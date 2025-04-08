Компенсація за зруйноване житло: куди звертатись ВПО, щоб отримати виплату

Переселенці в Україні можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло. За місяць дії програми понад 1500 сімей стали власниками нових осель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
В Україні продовжує діяти програма "єВідновлення", в рамках якої внутрішньо переміщені особи можуть отримати компенсацію за знищене житло.
Отримати компенсацію можуть українці, які відповідають таки критеріям:
Якщо ви відповідаєте вищезазначеним критеріям, можете подати заяву на отримання житлового сертифіката "єВідновлення" через мобільний застосунок або портал "Дія", особисто у ЦНАПі.
Спільна реалізація житлових сертифікатів:
Важливо! Для одночасного бронювання коштів усі заявники повинні мати довідки ВПО. Якщо довідка є лише в одного з заявників, кошти за його сертифікатом будуть заброньовані, а решта заявок потраплять до загальної черги з іншим механізмом фінансування.
Внутрішні переселенці можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Проте не всім ВПО можуть нараховувати грошову допомогу. Головна умова для отримання виплат - розмір сукупного доходу. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Детальніше про виплати для ВПО та що робити у разі затримок при нарахуванні - у матеріалі РБК-Україна.
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