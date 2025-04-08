Компенсація за зруйноване житло: куди звертатись ВПО, щоб отримати виплату

В Україні продовжує діяти програма "єВідновлення", в рамках якої внутрішньо переміщені особи можуть отримати компенсацію за знищене житло.

Отримати компенсацію можуть українці, які відповідають таки критеріям:

Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. ​Статус ВПО можна отримати навіть у випадку переміщення в межах однієї громади.​

Знищене житло має бути розташоване на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій.​

Знищене житло повинно бути вашим єдиним житлом. Якщо у вас є інша нерухомість на тимчасово окупованих територіях або вона також знищена, це не впливає на право отримання компенсації.​

Якщо ви відповідаєте вищезазначеним критеріям, можете подати заяву на отримання житлового сертифіката "єВідновлення" через мобільний застосунок або портал "Дія", особисто у ЦНАПі.

Спільна реалізація житлових сертифікатів:

Якщо знищене житло мало кількох співвласників, кожен з них отримує свій житловий сертифікат відповідно до частки власності.

Сертифікати можна використати спільно для придбання нового житла або кожен окремо.​

Можлива також спільна реалізація сертифікатів з іншими особами, які отримали їх за свої знищені об'єкти.​

Важливо! Для одночасного бронювання коштів усі заявники повинні мати довідки ВПО. Якщо довідка є лише в одного з заявників, кошти за його сертифікатом будуть заброньовані, а решта заявок потраплять до загальної черги з іншим механізмом фінансування.​