Компенсация за разрушенное жилье: куда обращаться ВПЛ, чтобы получить выплату

Переселенцы в Украине могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье. За месяц действия программы более 1500 семей стали владельцами новых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
В Украине продолжает действовать программа "єВідновлення", в рамках которой внутренне перемещенные лица могут получить компенсацию за уничтоженное жилье.
Получить компенсацию могут украинцы, которые соответствуют следующим критериям:
Если вы соответствуете вышеупомянутым критериям, можете подать заявление на получение жилищного сертификата "єВідновлення" через мобильное приложение или портал "Дія", лично в ЦПАУ.
Совместная реализация жилищных сертификатов:
Для одновременного бронирования средств все заявители должны иметь справки ВПЛ. Если справка есть только у одного из заявителей, средства по его сертификату будут забронированы, а остальные заявки попадут в общую очередь с другим механизмом финансирования.
Внутренние переселенцы могут получить материальную помощь на проживание. Размер ежемесячной выплаты составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
Однако не всем ВПЛ могут начислять денежную помощь. Главное условие для получения выплат - размер совокупного дохода. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.
Подробнее о выплатах для ВПЛ и что делать в случае задержек при начислении - в материале РБК-Украина.
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