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Компенсація за зруйноване житло: як отримати виплату

Фото: як українцям отримати компенсацію за зруйноване житло (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці, чиє житло було повністю зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Раніше через "Дію" можна було подати лише заяву про ремонт пошкодженого майна. Однак відтепер програмою "єВідновлення" можуть скористатись і ті громадяни, житло яких було повність знищено.

Щоб отримати житловий сертифікат на купівлю домівки за програмою "єВідновлення", потрібно:

  • бути єдиним власником житла;
  • зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване;
  • мати нерухомість на підконтрольній Україні території;
  • повідомити про пошкоджене майно в "Дії";
  • подати заяву про "єВідновлення" в застосунку.

Після цього спеціальна комісія огляне об'єкт та визначить суму компенсації. Далі буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності.

"єВідновлення"

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін виплачує гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла.

Однак 15 серпня в Україні стартував другий етап програми "єВідновлення", який стосується повністю зруйнованого житла.

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