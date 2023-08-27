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Компенсация за разрушенное жилье: как получить выплату

Фото: как украинцам получить компенсацию за разрушенное жилье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы, чье жилье было полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ранее через "Дію" можно было подать только заявление о ремонте поврежденного имущества. Однако отныне программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было полностью уничтожено.

Чтобы получить жилищный сертификат на покупку дома по программе "єВідновлення", нужно:

  • быть единственным собственником жилья;
  • зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ДРРП), если оно не зарегистрировано;
  • иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории;
  • сообщить о поврежденном имуществе в "Дії";
  • подать заявление о "єВідновлення" в приложении.

После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

"єВідновлення"

Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин выплачивает деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья.

Однако 15 августа в Украине стартовал второй этап программы "єВідновлення", который касается полностью разрушенного жилья.

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