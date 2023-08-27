Компенсация за разрушенное жилье: как получить выплату

Украинцы, чье жилье было полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Ранее через "Дію" можно было подать только заявление о ремонте поврежденного имущества. Однако отныне программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было полностью уничтожено.
Чтобы получить жилищный сертификат на покупку дома по программе "єВідновлення", нужно:
После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.
Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.
На первом этапе Кабмин выплачивает деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья.
Однако 15 августа в Украине стартовал второй этап программы "єВідновлення", который касается полностью разрушенного жилья.
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