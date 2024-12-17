Компенсація за знищене житло для ВПО: хто перший отримає та як подати заявку

Українці, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни, можуть отримати компенсацію. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
В Україні діє державна програма "єВідновлення". В рамках ініціативи українцям надають компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло.
Програму запрацювала у травні 2023 року. На початку серпня 2023 року програму "єВідновлення" значно розширили, представивши нову можливість отримання житлового сертифіката як компенсації. Цей сертифікат може бути використаний для інвестування в нерухомість або придбання житла на первинному чи вторинному ринку.
Подати заявку можна онлайн - у застосунку або на порталі "Дія". Також можна подати заявку офлайн у центрах надання адміністративних послуг.
Для онлайн подачі потрібно авторизуватися в "Дії". У розділі "Послуги" треба вибрати відповідну опцію, повідомити про пошкоджене майно, вказати його класифікацію, площу, розташування, контактні дані та у разі потреби прикріпити зображення та докладний опис ушкоджень.
Завершити процес необхідно в розділі "Подати заяву про виплату".
Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо пріоритетного права деяких категорій переселенців на отримання компенсації за знищене майно.
Пріоритетне право на компенсацію отримають ВПО, які:
До другого читання парламент доповнив відповідний перелік. До нього також належать ВПО:
Внутрішні переселенці можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Проте не всім ВПО можуть нараховувати грошову допомогу. Головна умова для отримання виплат - розмір сукупного доходу. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Детальніше про виплати для ВПО та що робити у разі затримок при нарахуванні - у матеріалі РБК-Україна.
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