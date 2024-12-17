Компенсація за знищене житло для ВПО: хто перший отримає та як подати заявку

В Україні діє державна програма "єВідновлення". В рамках ініціативи українцям надають компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло.

Програму запрацювала у травні 2023 року. На початку серпня 2023 року програму "єВідновлення" значно розширили, представивши нову можливість отримання житлового сертифіката як компенсації. Цей сертифікат може бути використаний для інвестування в нерухомість або придбання житла на первинному чи вторинному ринку.

Як подати заявку

Подати заявку можна онлайн - у застосунку або на порталі "Дія". Також можна подати заявку офлайн у центрах надання адміністративних послуг.

Для онлайн подачі потрібно авторизуватися в "Дії". У розділі "Послуги" треба вибрати відповідну опцію, повідомити про пошкоджене майно, вказати його класифікацію, площу, розташування, контактні дані та у разі потреби прикріпити зображення та докладний опис ушкоджень.

Завершити процес необхідно в розділі "Подати заяву про виплату".

Хто перший отримає компенсацію

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо пріоритетного права деяких категорій переселенців на отримання компенсації за знищене майно.

Пріоритетне право на компенсацію отримають ВПО, які:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До другого читання парламент доповнив відповідний перелік. До нього також належать ВПО: