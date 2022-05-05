Компенсация за трудоустройство ВПЛ: как работодателям получить деньги

“Многие остались без работы и дома, вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, - рассказал чиновник.

Для того чтобы получить средства нужно:

Заполнить соответствующую заявку на портале "Дия". Подписать ее квалифицированной электронной подписью.

При этом критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю, таковы: