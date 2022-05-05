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Компенсация за трудоустройство ВПЛ: как работодателям получить деньги

Фото: работодатели смогут получить деньги за трудоустройство переселенцев (diia gov ua)
Автор: РБК-Украина

В цифровом портале "Дия" появилась новая услуга. Теперь работодатели, трудоустроившие внутренне перемещенных лиц, могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

“Многие остались без работы и дома, вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, - рассказал чиновник.

Для того чтобы получить средства нужно:

  1. Заполнить соответствующую заявку на портале "Дия".
  2. Подписать ее квалифицированной электронной подписью.

При этом критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю, таковы:

  • Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля.
  • Выплачивали человеку зарплату не менее минимальной (6500).
  • Уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
  • Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год.

Напомним, что ранее в "Дие" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение финансовой помощи.

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УкраинабизнесМихаил ФедоровДия